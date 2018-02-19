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    Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии

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    Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии

    Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии

    Президенты России и Турции обсудили обстановку на северо-западе Сирии, в том числе с учетом турецкой военной операции в районе Африна. Об этом сообщили в Кремле.

    Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии в телефонном разговоре. В ходе беседы они подтвердили готовность к плотной координаций усилий России, Турции и Ирана для эффективной работы зон деэскалации в САР, а также для продвижения политического процесса в развитие договоренностей, достигнутых в ходе конгресса сирийского нацдиалога в Сочи. Особое внимание президенты уделили вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате.

    Отдельно в ходе разговора Путина и Эрдогана была затронута тема обстановки на северо-западе Сирии, в том числе с учетом турецкой военной операции в районе Африна. Кроме того, президенты договорились продолжить в ближайшее время контакты на различных уровнях.

    Пресс-служба Кремля: «Отмечена положительная динамика развития российско-турецкого сотрудничества и условлено о проведении в ближайшей перспективе ряда контактов на различных уровнях».

    Ранее турецкие СМИ сообщали, что во время телефонной беседы, в частности, обсуждалось сооружение наблюдательных пунктов в сирийской зоне деэскалации в Идлибе.

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