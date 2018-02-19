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    Комитет Госдумы по обороне провел брифинг для военных атташе других стран. Госдума, ракеты, США, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКомитет Госдумы по обороне провел брифинг для военных атташе других стран

    Комитет Госдумы по обороне провел брифинг для военных атташе других стран

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    Комитет Госдумы по обороне провел брифинг для военных атташе других стран

    Комитет Госдумы по обороне провел брифинг для военных атташе других стран

      Новая ядерная стратегия США заманивает Россию в гонку вооружений, но из этого ничего не выйдет. Об этом шла речь на брифинге для иностранных военных атташе в Госдуме.

      Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне: «Речь идет о переоборудовании пусковых установок баллистических ракет подводных лодок Trident-2 (56 пусковых установок) и тяжелых бомбардировщиков Б-52М (41 единица), возможность подтвердить которые Россия не получила».

      Что касается российских ядерных сил, то доля нового вооружения в них достигла почти 80%. Как выполняется оборонный заказ, проверяет министр обороны Сергей Шойгу. В ходе рабочей поездки по Красноярскому краю и Новосибирской области он посетит предприятия ВПК.

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