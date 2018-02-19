Иностранные участники «Ты супер!» познакомились с традициями Масленицы

Сирийка Рауан Шами и молдаванин Владимир Скрипаль узнали, что такое русская Масленица и как надо правильно провожать зиму. Ребята поучаствовали в народных забавах вместе с другими конкурсантами проекта «Ты супер!». Наградой для всех стали, конечно, блины.
Участники проекта «Ты супер!» приехали на ВДНХ провожать зиму. И сразу же закрутилось: хороводы, песни, частушки. В масленичных забавах участвовали все, чтобы и зиму поскорее прогнать, и, конечно, чтобы не замерзнуть и не простудиться. Ведь впереди очередной день отборочного тура и болеть никак нельзя.
Проект «Ты супер!» — международный. И празднование настоящей русской Масленицы некоторые конкурсанты увидели впервые. Максим Гнатюк из Молдавии, у него на родине такие гулянья не проводят.
Максим Гнатюк: «Именно русские забавы — они, естественно, только в России могут происходить. Я в России второй раз. Тоже был зимой, но на такие мероприятия еще не попадал».
А для участницы из Сирии Рауан Шами такие развлечения и вовсе как с другой планеты. Благо сирийской девушке попался надежный и ловкий напарник по игре — Володя Скрипаль. Детям, сцепленным вместе, надо было преодолеть дистанцию быстрее соперников.
Рауан Шами: «Я, конечно, впервые играю в такую игру. Это что-то невероятное. Я не знаю, что со мной было бы в этой штуке, если бы не мой напарник Володя. Он очень помогал и поддерживал, и мы победили».
Такая игра, конечно, непростая даже для наших ко многому привыкших детей. Зато она поднимает командный дух и развивает чувство локтя. Позже уставшие и голодные участники поехали есть блины и делиться впечатлениями.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в субботу, 24 февраля, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Проект «Ты супер!» — международный. И празднование настоящей русской Масленицы некоторые конкурсанты увидели впервые. Максим Гнатюк из Молдавии, у него на родине такие гулянья не проводят.
Максим Гнатюк: «Именно русские забавы — они, естественно, только в России могут происходить. Я в России второй раз. Тоже был зимой, но на такие мероприятия еще не попадал».
А для участницы из Сирии Рауан Шами такие развлечения и вовсе как с другой планеты. Благо сирийской девушке попался надежный и ловкий напарник по игре — Володя Скрипаль. Детям, сцепленным вместе, надо было преодолеть дистанцию быстрее соперников.
Рауан Шами: «Я, конечно, впервые играю в такую игру. Это что-то невероятное. Я не знаю, что со мной было бы в этой штуке, если бы не мой напарник Володя. Он очень помогал и поддерживал, и мы победили».
Такая игра, конечно, непростая даже для наших ко многому привыкших детей. Зато она поднимает командный дух и развивает чувство локтя. Позже уставшие и голодные участники поехали есть блины и делиться впечатлениями.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в субботу, 24 февраля, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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