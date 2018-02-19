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    Путин пообещал помочь Иркутской области провести ЧМ по хоккею с мячом. бенди, Иркутская область, Путин, спорт, стадионы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин пообещал помочь Иркутской области провести ЧМ по хоккею с мячом

    Путин пообещал помочь Иркутской области провести ЧМ по хоккею с мячом

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    Путин пообещал помочь Иркутской области провести ЧМ по хоккею с мячом

    Путин пообещал помочь Иркутской области провести ЧМ по хоккею с мячом

    Путин пообещал помочь Иркутской области провести ЧМ по хоккею с мячом

      Владимир Путин обсудил с главой Иркутской области Сергеем Левченко социально-экономическую ситуацию в регионе. Встреча прошла в Нового-Огарёве.

      По словам губернатора, хорошие показатели — почти во всех сферах. Растут инвестиции и консолидированный бюджет. Соответственно есть возможность увеличивать расходы. К примеру, средства, которые выделяют на строительство и ремонт соцобъектов, за два года выросли почти в 4 раза.

      Впрочем, речь шла не только об экономике. В центре внимания — и предстоящий чемпионат по хоккею с мячом.

      Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: «Мы запланировали вместе с международной федерацией в 2020 году провести чемпионат мира у нас. Конечно, это „трудная“ возможность, но, наверное, мы можем успеть, мы готовы софинансировать, если вы нам поможете».

      Владимир Путин, президент РФ: «Сколько?»

      Сергей Левченко: «Шесть миллиардов».

      Владимир Путин: «Это должна быть федеральная часть или всего?»

      Сергей Левченко: «Нет, это общая».

      Владимир Путин: «Поможем. Давайте это сделаем».

      Специально к чемпионату в регионе должны построить новый крытый ледовый стадион.

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