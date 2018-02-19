Путин пообещал помочь Иркутской области провести ЧМ по хоккею с мячом

Владимир Путин обсудил с главой Иркутской области Сергеем Левченко социально-экономическую ситуацию в регионе. Встреча прошла в Нового-Огарёве .

По словам губернатора, хорошие показатели — почти во всех сферах. Растут инвестиции и консолидированный бюджет. Соответственно есть возможность увеличивать расходы. К примеру, средства, которые выделяют на строительство и ремонт соцобъектов, за два года выросли почти в 4 раза.



Впрочем, речь шла не только об экономике. В центре внимания — и предстоящий чемпионат по хоккею с мячом.



Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: «Мы запланировали вместе с международной федерацией в 2020 году провести чемпионат мира у нас. Конечно, это „трудная“ возможность, но, наверное, мы можем успеть, мы готовы софинансировать, если вы нам поможете».



Владимир Путин, президент РФ: «Сколько?»



Сергей Левченко: «Шесть миллиардов».



Владимир Путин: «Это должна быть федеральная часть или всего?»



Сергей Левченко: «Нет, это общая».



Владимир Путин: «Поможем. Давайте это сделаем».



Специально к чемпионату в регионе должны построить новый крытый ледовый стадион.

