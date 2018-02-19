«Свобода без креста»: литературный Петербург отмечает вековой юбилей поэмы «Двенадцать»

смотреть Между строк: 100 лет поэме Александра Блока «Двенадцать»

После выхода поэмы «Двенадцать» с Блоком перестали общаться знакомые. Анна Ахматова отказалась участвовать в литературном вечере, где читали Блока. Иван Бунин публично высказал в адрес поэмы худшие слова, на которые был способен. По Петрограду понеслись слухи: эстет Блок поддержал большевиков и пишет вульгарные частушки.Морально истощенные чередой революций представители литературного Петербурга увидели в страшной поэме Блока только восторг и братание с большевизмом. Да и не только они., профессор Санкт-Петербургского госуниверситета: «Лев Давидович Троцкий каким-то образом прочел эту поэму и сказал, что Блок приветствует революцию. И некоторые поверили».Блока стали узнавать красноармейцы. Строки из поэмы писали на кумаче и вывешивали на Невском проспекте. А поэт был ошарашен, поскольку не было у него мысли прославлять революцию, как нет причин восхвалять бурю. Он лишь, как фотографическая пластина, запечатлел темную, неконтролируемую стихию вседозволенности, разрушающую сложившийся быт.перечитал загадочную поэму со множеством смыслов.