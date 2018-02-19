«Свобода без креста»: литературный Петербург отмечает вековой юбилей поэмы «Двенадцать»

Исполняется 100 лет со дня создания Александром Блоком поэмы «Двенадцать». Произведение вызвало множество споров в литературной среде, а его смыслы разгадывают до сих пор.
После выхода поэмы «Двенадцать» с Блоком перестали общаться знакомые. Анна Ахматова отказалась участвовать в литературном вечере, где читали Блока. Иван Бунин публично высказал в адрес поэмы худшие слова, на которые был способен. По Петрограду понеслись слухи: эстет Блок поддержал большевиков и пишет вульгарные частушки.
Морально истощенные чередой революций представители литературного Петербурга увидели в страшной поэме Блока только восторг и братание с большевизмом. Да и не только они.
Борис Аверин, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета: «Лев Давидович Троцкий каким-то образом прочел эту поэму и сказал, что Блок приветствует революцию. И некоторые поверили».
Блока стали узнавать красноармейцы. Строки из поэмы писали на кумаче и вывешивали на Невском проспекте. А поэт был ошарашен, поскольку не было у него мысли прославлять революцию, как нет причин восхвалять бурю. Он лишь, как фотографическая пластина, запечатлел темную, неконтролируемую стихию вседозволенности, разрушающую сложившийся быт.
Корреспондент НТВ Илья Федосов перечитал загадочную поэму со множеством смыслов.
Морально истощенные чередой революций представители литературного Петербурга увидели в страшной поэме Блока только восторг и братание с большевизмом. Да и не только они.
Борис Аверин, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета: «Лев Давидович Троцкий каким-то образом прочел эту поэму и сказал, что Блок приветствует революцию. И некоторые поверили».
Блока стали узнавать красноармейцы. Строки из поэмы писали на кумаче и вывешивали на Невском проспекте. А поэт был ошарашен, поскольку не было у него мысли прославлять революцию, как нет причин восхвалять бурю. Он лишь, как фотографическая пластина, запечатлел темную, неконтролируемую стихию вседозволенности, разрушающую сложившийся быт.
Корреспондент НТВ Илья Федосов перечитал загадочную поэму со множеством смыслов.
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