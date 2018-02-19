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    Под слоем краски на портрете Александра I нашли лицо неизвестного офицера. Екатеринбург, живопись и художники, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод слоем краски на портрете Александра I нашли лицо неизвестного офицера

    Под слоем краски на портрете Александра I нашли лицо неизвестного офицера

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    Под слоем краски на портрете Александра I нашли лицо неизвестного офицера

    Под слоем краски на портрете Александра I нашли лицо неизвестного офицера

    Под слоем краски на портрете Александра I нашли лицо неизвестного офицера

      Рентгеновские снимки Александра I сейчас внимательно изучают уральские искусствоведы и историки. Речь — о портрете императора. Эксперты пытаются понять, что же скрывается под изображением.

      Местный реставратор Денис Ильичёв исследовал портрет Александра I. Изначально он хотел установить авторство полотна, поскольку в тагильском музее, где хранится экспонат, полагали, что это картина кисти неизвестного художника.

      Чтобы отыскать подпись, дату или другую зацепку, портрет императора решено было отвезти в екатеринбургскую лабораторию и отправить на рентген — только таким образом эксперты насквозь видят все слои краски. Сделали снимки, а на них оказалось лицо совсем другого человека.

      Денис Ильичёв: «То есть был написан портрет офицера, который был переправлен на портрет Александра I. Изображение императора вызывает большее уважение, чем портрет неизвестного офицера».

      Кто этот офицер? И офицер ли? В этом сейчас пытаются разобраться уже тагильские музейщики. Рентгеновские снимки стали предметом детального изучения. Историки, которые тоже подключились к загадке царского портрета, полагают, что это князь Борис Голицын.

      Подробности — в видеоматериале.

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