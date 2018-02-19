Мать погибшего в авиакатастрофе бортпроводника FlyDubai два года добивается компенсации

Мать погибшего в авиакатастрофе в
Ростове-на-Дону бортпроводника компании FlyDubai два года не может добиться компенсации. Максим был единственным россиянином среди членов экипажа. Женщина заявляет, что вместо полагающихся 106 тысяч долларов ей предложили подписать бумаги на получение 106 долларов.
Жизнь 27-летнего бортпроводника Максима Айдруса оборвалась в марте 2016 года, когда самолет FlyDubai разбился в Ростове-на-Дону. Прошло два года, а родственникам, по словам пенсионерки, до сих пор не выплатили моральную компенсацию. На счет поступили лишь средства от страховой компании, и все они ушли на похороны и установку памятника. Остального женщина вынуждена добиваться через суд.
Из семерых членов экипажа, которые находились на борту лайнера, Максим был единственным россиянином. Поначалу семье предложили в качестве компенсации 106 тысяч долларов, но на деле в документах оказались 106 долларов.
Валентина Айдрус: «Нам предложили 106 тысяч долларов. Но когда документы положили, там было написано 106 долларов. Если бы мы эти документы подписали, не заметив, то нам бы потом просто сказали: вы подписали, получайте свои 106 долларов. И все».
Сразу же после неприятного инцидента сотрудники компании перестали выходить на связь, а все спорные вопросы предлагают решать через письменный запрос. Впрочем, по словам адвокатов, оставить семью без компенсации перевозчики не имеют права. Как уверяют юристы, компания обязана еще и ежемесячно выплачивать женщине специальное пособие, так как Максим постоянно высылал одинокой матери часть своей зарплаты.
Добиться этого можно через суд, однако в иске к международной компании пенсионерке отказали якобы потому, что в России у них нет представительства и нужно ехать в Дубай.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Из семерых членов экипажа, которые находились на борту лайнера, Максим был единственным россиянином. Поначалу семье предложили в качестве компенсации 106 тысяч долларов, но на деле в документах оказались 106 долларов.
Валентина Айдрус: «Нам предложили 106 тысяч долларов. Но когда документы положили, там было написано 106 долларов. Если бы мы эти документы подписали, не заметив, то нам бы потом просто сказали: вы подписали, получайте свои 106 долларов. И все».
Сразу же после неприятного инцидента сотрудники компании перестали выходить на связь, а все спорные вопросы предлагают решать через письменный запрос. Впрочем, по словам адвокатов, оставить семью без компенсации перевозчики не имеют права. Как уверяют юристы, компания обязана еще и ежемесячно выплачивать женщине специальное пособие, так как Максим постоянно высылал одинокой матери часть своей зарплаты.
Добиться этого можно через суд, однако в иске к международной компании пенсионерке отказали якобы потому, что в России у них нет представительства и нужно ехать в Дубай.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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