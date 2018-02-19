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    Расстрел прихожан в Кизляре: СК не исключает версию теракта

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    Расстрел прихожан в Кизляре: СК не исключает версию теракта

    Расстрел прихожан в Кизляре: СК не исключает версию теракта

    Следственный комитет России рассматривает несколько версий нападения на прихожан в храме в Кизляре, включая теракт. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «В ходе расследования устанавливаются мотивы нападавшего, отрабатываются все возможные версии. Среди этих версий — совершение террористического акта».

    Накануне местный житель Халил Халилов открыл огонь по прихожанам из ружья. В результате нападения погибли пять человек (все — женщины), еще четверо получили ранения. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое. В больницы также доставили двоих полицейских. Один из них был ранен в ногу.

    смотретьКамеры наблюдения сняли кизлярского стрелка с ружьем
    Камеры наблюдения сняли кизлярского стрелка с ружьем
    По словам очевидцев, преступник дождался окончания службы, после чего начал стрелять по прихожанам. Жертв могло быть и больше. Услышав выстрелы, люди успели закрыть двери в храм. Правоохранители выясняют связь Халилова с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Перед бойней он записал видеообращение, на кадрах он сидит на фоне ружья и черного знамени.

    Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места

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