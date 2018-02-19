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    «Роскосмос» рассмотрит вариант передачи российской части МКС группе S7. S7, авиакомпании, космос, МКС, Роскосмос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Роскосмос» рассмотрит вариант передачи российской части МКС группе S7

    «Роскосмос» рассмотрит вариант передачи российской части МКС группе S7

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    «Роскосмос» рассмотрит вариант передачи российской части МКС группе S7

    «Роскосмос» рассмотрит вариант передачи российской части МКС группе S7

      «Роскосмос» может передать российскую часть Международной космической станции группе компаний S7.

      В госкорпорации подтвердили газете «Известия», что рассмотрят такое предложение. Ранее в S7 заявляли, что хотят забрать российский сегмент МКС в концессию и такая форма аренды могла бы стать альтернативой затоплению станции, если в 2024 году ее работу действительно свернут.

      В планах S7 — сделать из МКС орбитальный космодром. Иными словами, перевалочный пункт для полетов в дальний космос. S7 начала устанавливать контакт с космосом в 2016 году, когда купила плавучий космодром «Морской старт».

      О других планах пишет газета «Ведомости». По ее информации, S7 подала заявку на 100 самолетов Sukhoi Superjet 100. Все они уменьшенного формата — вместимостью 75 кресел. Использовать самолеты компания планирует для региональных перевозок.

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