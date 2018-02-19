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    Кто быстрее: спор между жокеем и автомобилистом закончился трагедией. автомобили, больницы, животные, Италия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКто быстрее: спор между жокеем и автомобилистом закончился трагедией

    Кто быстрее: спор между жокеем и автомобилистом закончился трагедией

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    Кто быстрее: спор между жокеем и автомобилистом закончился трагедией

    Кто быстрее: спор между жокеем и автомобилистом закончился трагедией

    Кто быстрее: спор между жокеем и автомобилистом закончился трагедией

      Чьи лошади сильнее, поспорили жокей и автолюбитель из итальянского Палермо.

      Подготовка к нелегальным соревнованиям на Сицилии проходила следующим образом: на трассе человек за рулем машины, очевидно, сознательно уступает наезднику. В какой-то момент жокей разогнался до запредельной скорости и выпал из седла.

      Мужчину госпитализировали с многочисленными переломами. Вряд ли он сможет принять участие в скачках.

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