Кто быстрее: спор между жокеем и автомобилистом закончился трагедией

Чьи лошади сильнее, поспорили жокей и автолюбитель из итальянского Палермо.

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Италия

Подготовка к нелегальным соревнованиям на Сицилии проходила следующим образом: на трассе человек за рулем машины, очевидно, сознательно уступает наезднику. В какой-то момент жокей разогнался до запредельной скорости и выпал из седла.



Мужчину госпитализировали с многочисленными переломами. Вряд ли он сможет принять участие в скачках.

