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    У ярославских супругов отобрали ребенка после оргии в прямом эфире. дети и подростки, скандалы, эротика и секс, Ярославль. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ ярославских супругов отобрали ребенка после оргии в прямом эфире

    У ярославских супругов отобрали ребенка после оргии в прямом эфире

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    У ярославских супругов отобрали ребенка после оргии в прямом эфире

    У ярославских супругов отобрали ребенка после оргии в прямом эфире

    У ярославских супругов отобрали ребенка после оргии в прямом эфире

      Органы опеки забрали трехлетнего ребенка из семьи после того, как родители в прямом эфире устроили оргию.

      Место действия — кухня. Мужчина и женщина в нетрезвом состоянии приветствуют интернет-пользователей. Затем перед объективом разворачивается сцена, которая сопровождается нецензурной лексикой. Все происходит на глазах у девочки. Ребенок плачет, но родители не обращают на это никакого внимания.

      Кристина Гузовская, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ярославской области: «Инициировано проведение доследственной проверки, в результате которых действиям взрослых будет дана правовая оценка. Ребенок изъят из семьи и помещен в лечебное учреждение».

      Следователям предстоит выяснить, как часто родители устраивали такие прямые эфиры. К слову, как раз-таки пользователи и обратились к правоохранителям, требуя забрать ребенка из семьи.

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