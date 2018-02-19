У ярославских супругов отобрали ребенка после оргии в прямом эфире

Органы опеки забрали трехлетнего ребенка из семьи после того, как родители в прямом эфире устроили оргию.

Место действия — кухня. Мужчина и женщина в нетрезвом состоянии приветствуют интернет-пользователей. Затем перед объективом разворачивается сцена, которая сопровождается нецензурной лексикой. Все происходит на глазах у девочки. Ребенок плачет, но родители не обращают на это никакого внимания.



Кристина Гузовская, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ярославской области: «Инициировано проведение доследственной проверки, в результате которых действиям взрослых будет дана правовая оценка. Ребенок изъят из семьи и помещен в лечебное учреждение».



Следователям предстоит выяснить, как часто родители устраивали такие прямые эфиры. К слову, как раз-таки пользователи и обратились к правоохранителям, требуя забрать ребенка из семьи.