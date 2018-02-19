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    Убийство посетителя кубанского кафе сняла камера наблюдения. видеонаблюдение, драки и избиения, Краснодарский край, расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУбийство посетителя кубанского кафе сняла камера наблюдения

    Убийство посетителя кубанского кафе сняла камера наблюдения

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    Убийство посетителя кубанского кафе сняла камера наблюдения

    Убийство посетителя кубанского кафе сняла камера наблюдения

    Убийство посетителя кубанского кафе сняла камера наблюдения

      Полицейские Туапсе разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве посетителя кафе. Ориентировку правоохранители разослали своим коллегам из соседних районов. По некоторым данным, он мог пересечь границу с Абхазией.

      Инцидент запечатлели камеры наблюдения, установленные на входе в увеселительное заведение. На кадрах видно, как компания мужчин и одна женщина вышла на улицу. Завязался конфликт, который тут же перерос в драку.

      Сразу же к потасовке присоединились еще несколько посетителей. Потерпевший попытался убежать, но оппоненты настигли его на проезжей части. Судя по всему, именно в этот момент кто-то из участников достал нож и несколько раз ударил мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

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