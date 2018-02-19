Спасение троих человек из ледяной Москвы-реки попало на видео

В Москве наградят сотрудников Росгвардии, которые вытащили из
Москвы-реки троих человек.
Происшествие, едва не закончившееся трагедией, попало в объективы камер наблюдения. Компания мужчин каталась на снегоходах недалеко от гидроэлектростанции и провалилась под лед. Крики о помощи услышал один из правоохранителей, который обходил территорию.
Он доложил о случившемся в дежурную часть, вызвал подкрепление и бросился спасать утопающих. Рискуя собственной жизнью, ползком добрался до находившихся в воде людей и протянул им веревку. Спасательная работа осложнялась сильным течением.
Эдуард Москалевский, полицейский моторист УВО ГУ Росгвардии: «Двоих пострадавших удалось достать быстро. Третьего — не было возможности. Прапорщиком Чаниным было принято решение ползти по льду. С помощью веревки и спасательного круга третий пострадавший был благополучно доставлен на берег».
Как только сотрудники вневедомственной охраны вытащили людей из ледяной воды, их передали медикам. Один из спасенных признался, что перед поездкой на снегоходах компания выпивала.
Он доложил о случившемся в дежурную часть, вызвал подкрепление и бросился спасать утопающих. Рискуя собственной жизнью, ползком добрался до находившихся в воде людей и протянул им веревку. Спасательная работа осложнялась сильным течением.
Эдуард Москалевский, полицейский моторист УВО ГУ Росгвардии: «Двоих пострадавших удалось достать быстро. Третьего — не было возможности. Прапорщиком Чаниным было принято решение ползти по льду. С помощью веревки и спасательного круга третий пострадавший был благополучно доставлен на берег».
Как только сотрудники вневедомственной охраны вытащили людей из ледяной воды, их передали медикам. Один из спасенных признался, что перед поездкой на снегоходах компания выпивала.
Комментарии