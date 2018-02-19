Следователи разыскивают хирурга, виновного в гибели пациентки

В ближайшее время сыщики намерены предъявить обвинение хирургу из Забайкалья, который может быть причастен к гибели пациентки. Следователи полагают, что Игорь Машуков во время плановой операции повредил женщине сосуды.

На могиле 29-летней Ирины Земляковой всегда много цветов. Еще недавно ее родители Виталий и Ольга Изотовы готовились к появлению внука, но в одночасье потеряли все.



Долгожданную беременность Ирина поначалу скрывала. Хотела сделать сюрприз. Но врачи диагностировали внематочную беременность. Медлить было нельзя. Чтобы спасти женщину от необратимых осложнений, ее в экстренном порядке госпитализировали и провели лапаротомию. Операцию делал врач Петровск-Забайкальской ЦРБ Игорь Машуков.



Уже спустя несколько дней пациентке стало плохо. Высокая температура, нестерпимые боли и главное — гематома в области поясницы. Через неделю спина Ирины полностью почернела. Врачи объяснили это посттравматическим остеохондрозом и провели еще одну операцию, после которой сердце 29-летней женщины не выдержало.



После смерти пациентки следователи сразу же возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Судмедэкспертиза показала: во время проведения операции хирург повредил сосуд.



Врач спешно уволился из больницы, а потом и вовсе покинул регион. А ведь этот скандал в его практике, как выяснилось, — далеко не первый. После истории с Ириной Земляковой все, кто когда-то лечился у этого хирурга, объединились и начали свое расследование.



Выяснилось, что в 2010-м после операции скончалась восьмимесячная девочка. Однако состава преступления в действиях хирурга тогда не нашли. Спустя год — еще одна трагедия. Машуков якобы отложил экстренную операцию до утра, трехлетний ребенок так и не дождался помощи — сердце остановилось ночью. Правда, и в этом случае до суда дело не дошло, закрыли за истечением срока давности.



Где находится хирург Игорь Машуков, точно не известно. По некоторым данным, он уехал в Улан-Удэ. Следователи готовятся предъявить ему обвинение.



Подробности — в видеоматериале.