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    Инкассатор в Москве обманул напарника и сбежал с 4 млн рублей

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    Инкассатор в Москве обманул напарника и сбежал с 4 млн рублей

    Инкассатор в Москве обманул напарника и сбежал с 4 млн рублей

    Столичные полицейские ищут сотрудника инкассаторской службы, обманувшего напарника и сбежавшего с 4 млн рублей.

    Инцидент произошел вечером 15 февраля на улице Золоторожский Вал, дом 1, но известно о нем стало только сейчас. Инкассатор попросил своего напарника купить кофе, после этого скрылся с сумкой, в которой находились 4 млн рублей.

    Источник ТАСС в правоохранительных органах: «В полицию обратился начальник службы безопасности одной из инкассаторских служб Москвы и сообщил, что вечером 15 февраля сотрудник данной службы путем обмана своего напарника похитил сумку с 4 млн рублей».

    В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

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