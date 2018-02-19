Инкассатор в Москве обманул напарника и сбежал с 4 млн рублей

Инцидент произошел вечером 15 февраля на улице Золоторожский Вал, дом 1, но известно о нем стало только сейчас. Инкассатор попросил своего напарника купить кофе, после этого скрылся с сумкой, в которой находились 4 млн рублей.: «В полицию обратился начальник службы безопасности одной из инкассаторских служб Москвы и сообщил, что вечером 15 февраля сотрудник данной службы путем обмана своего напарника похитил сумку с 4 млн рублей».В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.