Кремль ответил на новые обвинения о «вмешательстве» россиян в выборы в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что американские власти до сих пор не представили никаких существенных доказательств о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.
Дмитрий Песков: «Мы по-прежнему не увидели каких-то существенных доказательств о том, что кто-то вмешивался во внутренние дела (США, — ред.)».
В докладе спецпрокурора Роберта Мюллера идет речь о гражданах России. Однако, по словам Пескова, из Вашингтона все еще не слышно обвинений в причастности к какому-либо вмешательству российского государства, Кремля и российского правительства.
Дмитрий Песков: «Вот никаких индикаций, что российское государство могло иметь причастность к этому, нет. Нет и быть не может».
Минюст США ранее обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с этим агентством. Расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы по поручению Минюста США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.
В докладе спецпрокурора Роберта Мюллера идет речь о гражданах России. Однако, по словам Пескова, из Вашингтона все еще не слышно обвинений в причастности к какому-либо вмешательству российского государства, Кремля и российского правительства.
Дмитрий Песков: «Вот никаких индикаций, что российское государство могло иметь причастность к этому, нет. Нет и быть не может».
Минюст США ранее обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с этим агентством. Расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы по поручению Минюста США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.
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