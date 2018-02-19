В России обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру

В Амурской области обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Отмечается, что поддельной купюрой неизвестный расплатился за топливо на автозаправке в селе Среднебелая Ивановского района, передает «Интерфакс».
В ходе проверки удалось установить, что купюра была распечатана на цветном принтере. По данному факту возбуждено уголовное дело статье об изготовлении и сбыте поддельных денег.
Ранее сообщалось, что во многих регионах у клиентов и покупателей опасаются принимать новые банкноты в 200 и в 2000 рублей. Эти купюры принимают за розыгрыш или подделку.
В начале года Роспотребнадзор предупредил, что отказ принимать в качестве оплаты новые банкноты является административным правонарушением и может повлечь для юридических лиц штраф в размере до 50 тысяч рублей.
В ходе проверки удалось установить, что купюра была распечатана на цветном принтере. По данному факту возбуждено уголовное дело статье об изготовлении и сбыте поддельных денег.
Ранее сообщалось, что во многих регионах у клиентов и покупателей опасаются принимать новые банкноты в 200 и в 2000 рублей. Эти купюры принимают за розыгрыш или подделку.
В начале года Роспотребнадзор предупредил, что отказ принимать в качестве оплаты новые банкноты является административным правонарушением и может повлечь для юридических лиц штраф в размере до 50 тысяч рублей.
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