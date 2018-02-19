Полуголую учительницу из США застукали в машине с учеником

В США полицейские застали
27-летнюю учительницу биологии в машине с подростком. В момент задержания женщина была уже частично раздета.
Как сообщает издание Daily Star, поймали пару случайно: полицейским показалось, что машина подозрительно припаркована, что и стало причиной проверки. При задержании женщина назвала офицерам свое ненастоящее имя — Элизабет Хитон Тейлор.
Тейлор преподавала в средней школе в округе Гринвилл, Южная Каролина. После задержания ей предъявили обвинения в совращении несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 17 лет. В ходе следствия было установлено, что учительница вступала в контакт со школьником не менее двух раз в период с 1 января.
Известно, что Тейлор в июле прошлого года вышла замуж за мужчину по имени Алекс, вместе с которым в свое время училась в университете Южной Каролины. По данным издания, супруг задержанной работает в компании Bosch.
Тейлор преподавала в средней школе в округе Гринвилл, Южная Каролина. После задержания ей предъявили обвинения в совращении несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 17 лет. В ходе следствия было установлено, что учительница вступала в контакт со школьником не менее двух раз в период с 1 января.
Известно, что Тейлор в июле прошлого года вышла замуж за мужчину по имени Алекс, вместе с которым в свое время училась в университете Южной Каролины. По данным издания, супруг задержанной работает в компании Bosch.
Комментарии