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    Полуголую учительницу из США застукали в машине с учеником

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    • Фото: gcso.org
    Полуголую учительницу из США застукали в машине с учеником

    Полуголую учительницу из США застукали в машине с учеником

    Полуголую учительницу из США застукали в машине с учеником
  • Фото: gcso.org

    • В США полицейские застали 27-летнюю учительницу биологии в машине с подростком. В момент задержания женщина была уже частично раздета.

    Как сообщает издание Daily Star, поймали пару случайно: полицейским показалось, что машина подозрительно припаркована, что и стало причиной проверки. При задержании женщина назвала офицерам свое ненастоящее имя — Элизабет Хитон Тейлор.

    Тейлор преподавала в средней школе в округе Гринвилл, Южная Каролина. После задержания ей предъявили обвинения в совращении несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 17 лет. В ходе следствия было установлено, что учительница вступала в контакт со школьником не менее двух раз в период с 1 января.

    Известно, что Тейлор в июле прошлого года вышла замуж за мужчину по имени Алекс, вместе с которым в свое время училась в университете Южной Каролины. По данным издания, супруг задержанной работает в компании Bosch.

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