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    Лавров назвал сообщения о погибших в Сирии россиянах попытками спекулировать на войне

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    Лавров назвал сообщения о погибших в Сирии россиянах попытками спекулировать на войне

    Лавров назвал сообщения о погибших в Сирии россиянах попытками спекулировать на войне

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал публикации в ряде СМИ о погибших в Сирии россиянах.

    Сергей Лавров заявил, что сообщения о якобы погибших в Сирии сотнях и тысячах россиян — это попытки неугодными средствами спекулировать на войне, которая продолжается в этой стране, передает «Интерфакс».

    Сергей Лавров: «Такие попытки я считаю как минимум не очень корректными. Публикации, о которых вы говорите, касаются определенного круга СМИ, и все это происходит путем накручивания жареных новостей без предъявления конкретных фактов и не ожидая итогов расследования, которое продолжается».

    В ответ на вопрос, откуда в Сирии россияне, министр напомнил, что в САР находятся и граждане Франции, и Великобритании. При этом они прибыли в эту страну без приглашения. Более того, в Сирии воюют наемники со всего мира.

    Сергей Лавров: «Откуда там граждане Франции, граждане Великобритании? Там наемники воюют со всего мира, там спецназ, который никуда не был приглашен никем, просто сам по себе».

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