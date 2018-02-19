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    СМИ: Дерипаска намерен покинуть пост президента En+ и «Русала». Дерипаска, Русал, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: Дерипаска намерен покинуть пост президента En+ и «Русала»

    СМИ: Дерипаска намерен покинуть пост президента En+ и «Русала»

    1 комментарий

    СМИ: Дерипаска намерен покинуть пост президента En+ и «Русала»

    СМИ: Дерипаска намерен покинуть пост президента En+ и «Русала»

      Бизнесмен Олег Дерипаска может уйти с поста президента компаний En+ и «Русал». В En+ он занимает эту должность с 2013 года, в «Русале» — с 2014-го.

      О том, что в подконтрольных Олегу Дерипаске En+ Group и «Русале» готовятся крупные кадровые перестановки, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

      Собеседники газеты предполагают, что непосредственное управление Дерипаска оставляет потому, что необходимости в нем больше нет, а компании развиваются так, как прописано в стратегиях. Хотя в «Норникеле» готовится новая битва между акционерами — «Русалом» с одной стороны и «Интерросом» Владимира Потанина с другой.

      Еще есть версия, что уйти с президентских постов Дерипаску заставил «кремлевский список». Но некоторые источники газеты говорят, что это решение бизнесмена ни с какими текущими проблемами не связано, а он просто решил заняться развитием группы ГАЗ.

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