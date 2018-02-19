Владельцы аптек предупредили о риске разорения половины участников рынка

Примерно половина российских аптек может в скором времени закрыться. По крайней мере, с такими прогнозами выступили участники рынка. Аптеки испугались, что значительная часть их бизнеса достанется магазинам.
О том, что число аптек в России может резко сократиться, газете «Коммерсант» рассказали представители крупных сетей. Они обеспокоены тем, что примерно половина их точек может закрыться.
Винят в этом законопроект, разработанный Минпромторгом. Он должен разрешить продажу безрецептурных лекарств в магазинах. В ведомстве считают, что так конкуренция усилится и цены станут ниже.
Но аптекари смотрят с другой стороны. По их оценкам, на безрецептурные препараты приходится порядка 50% продаж, и если они перетекут в магазины, у аптек в маленьких городах и региональных сетей выручка снизится критически, и они закроются. Другим, как уверены сами бизнесмены, придется компенсировать потери и поднимать цены уже на рецептурные препараты.
Винят в этом законопроект, разработанный Минпромторгом. Он должен разрешить продажу безрецептурных лекарств в магазинах. В ведомстве считают, что так конкуренция усилится и цены станут ниже.
Но аптекари смотрят с другой стороны. По их оценкам, на безрецептурные препараты приходится порядка 50% продаж, и если они перетекут в магазины, у аптек в маленьких городах и региональных сетей выручка снизится критически, и они закроются. Другим, как уверены сами бизнесмены, придется компенсировать потери и поднимать цены уже на рецептурные препараты.
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