Лавров назвал причиной хаоса на Ближнем Востоке «бездумное вмешательство извне»

В Москве стартовало заседание дискуссионного клуба «Валдай», посвященного Ближнему Востоку и роли России в регионе. На открытии все внимание было приковано к выступлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Москва, по сути, оказалась единственной площадкой, где способны собраться все стороны конфликта, чтобы обсудить проблему без взаимных обвинений. И, как заметили организаторы, это было очень непросто.



Сегодня политики и интеллектуалы пытаются обсудить не только войну в Сирии, но и арабо-израильский конфликт, гуманитарную катастрофу в Йемене, которая затронула по меньшей мере 19 миллионов человек, ситуацию в Ливии.



Регион после «арабской весны» переживает настоящую трагедию. По словам Сергея Лаврова, вообще было бы корректнее назвать этот хаос не весной, а каким-нибудь другим словом.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Абсолютно бездумное, близорукое вмешательство извне в сложнейшие процессы преобразований, которые вызревали в этом регионе, и превращение этих процессов в хаос, по сути дела, которым немедленно воспользовались джихадисты. Огромный всплеск терроризма мы наблюдали в начале так называемой арабской весны, когда ею пытались очень грубо манипулировать. До сих пор эта угроза сохраняется».



Что касается сирийского урегулирования, то Сергей Лавров заметил, что, например, в курдском вопросе, западные партнеры используют чаяния целого народа в своих геополитических интересах. И когда министра спросили, что еще может сделать Россия в Сирии, ответ был оригинальным: лучше спросите, что еще могут не сделать США.



В конференции принимают участие представители Израиля и Ирана. Периодически ведущим приходится понижать градус дискуссии между ними. Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф довольно образно описал действия США в регионе: он сказал, что Штаты ведут себя в Сирии как одержимые.



Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: «Фактически американские власти поддерживают в Сирии одну из сторон конфликта. Преследуют собственные экономические интересы. Мы видим новую волну оккупации, иностранной интервенции, особенно со стороны США, в то время как Иран и Россия ведут беспощадную борьбу с терроризмом. Повторяю: никто не может быть гегемоном на Ближнем Востоке».



Конференция продлится два дня. И ее участники постараются, по крайней мере, выработать какие-то общие подходы к решению проблем. Ведь, как заметили тут эксперты, сирийский конфликт уже длится дольше, чем Вторая мировая война.



Подробности — в материале корреспондента НТВ Сергея Холошевского.