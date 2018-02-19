Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за снега

Столичные власти распространили предупреждение о возможном ухудшении ситуации на дорогах города
из-за снегопада.
Информационный центр транспортного комплекса обратился к москвичам с просьбой в понедельник, 19 февраля, пользоваться метро, автобусами и электричками, а не личными автомобилями. Водителей также попросили быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения, требования знаков и разметки.
Департамент транспорта Москвы: «По данным Гидрометцентра, в течение дня 19 февраля в столичном регионе прогнозируется снег. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы, что может привести к ухудшению видимости и росту числа ДТП. Просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом».
Представители столичной подземки в свою очередь сообщили, что службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий.
Сегодня в Москве ожидается облачная погода, снег и до минус 3 градусов. В ближайшие дни в регион придет очередное похолодание. Так, в ночь на 21 февраля, по прогнозам синоптиков, подморозит до 14–19 градусов. Днем температура поднимется до 8–13 градусов мороза. Ночь на 22 февраля, как ожидается, станет самой холодной за всю зиму: столбики термометров могут опуститься до минус 26 градусов. А в День защитника Отечества в Москве и области днем ожидается до 16 градусов мороза, ночью — до 26.
Департамент транспорта Москвы: «По данным Гидрометцентра, в течение дня 19 февраля в столичном регионе прогнозируется снег. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы, что может привести к ухудшению видимости и росту числа ДТП. Просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом».
Представители столичной подземки в свою очередь сообщили, что службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий.
Сегодня в Москве ожидается облачная погода, снег и до минус 3 градусов. В ближайшие дни в регион придет очередное похолодание. Так, в ночь на 21 февраля, по прогнозам синоптиков, подморозит до 14–19 градусов. Днем температура поднимется до 8–13 градусов мороза. Ночь на 22 февраля, как ожидается, станет самой холодной за всю зиму: столбики термометров могут опуститься до минус 26 градусов. А в День защитника Отечества в Москве и области днем ожидается до 16 градусов мороза, ночью — до 26.
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