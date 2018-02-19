Новый рекорд: Федерер вновь стал первой ракеткой мира в возрасте 36 лет

For the first time in a long time, welcome back to the top @rogerfederer 🙌 pic.twitter.com/qjqmxwmSj5 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) February 16, 2018

Накануне 36-летний Федерер выиграл 97-й турнир АТР в карьере, победив на соревнованиях в Роттердаме. Эта победа позволила швейцарцу, последний раз возглавлявшему рейтинг АТР в 2012 году, сместить с первой строчки испанца Рафаэля Надаля.Ранее самым возрастным лидером мирового тенниса был американец Андре Агасси, который в 2003 году являлся первой ракеткой мира в 33 года.Роджеру Федереру принадлежит множество рекордов. В их числе — 20 побед на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и 302 недели в сумме на первом месте в мировом рейтинге, из них 237 недель подряд.