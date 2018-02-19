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    Новый рекорд: Федерер вновь стал первой ракеткой мира в возрасте 36 лет

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    • Фото: Reuters © 2018, Michael Kooren
    Новый рекорд: Федерер вновь стал первой ракеткой мира в возрасте 36 лет

    Новый рекорд: Федерер вновь стал первой ракеткой мира в возрасте 36 лет

    Новый рекорд: Федерер вновь стал первой ракеткой мира в возрасте 36 лет
  • Фото: Reuters © 2018, Michael Kooren

    • Швейцарец Роджер Федерер вернулся на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), став самой возрастной первой ракеткой мира в истории.

    Накануне 36-летний Федерер выиграл 97-й турнир АТР в карьере, победив на соревнованиях в Роттердаме. Эта победа позволила швейцарцу, последний раз возглавлявшему рейтинг АТР в 2012 году, сместить с первой строчки испанца Рафаэля Надаля.


    Ранее самым возрастным лидером мирового тенниса был американец Андре Агасси, который в 2003 году являлся первой ракеткой мира в 33 года.

    Роджеру Федереру принадлежит множество рекордов. В их числе — 20 побед на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и 302 недели в сумме на первом месте в мировом рейтинге, из них 237 недель подряд.

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