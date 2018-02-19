Во Флориде задержан подросток, угрожавший убийствами в школах

В США в штате Флорида задержан
15-летний юноша, угрожавший убийствами в нескольких школах.
В пятницу стражи порядка полиции получили информацию о посте в Instagram, автор которого писал о планах устроить убийства в школах и прилагал их список. Полицейские определили местонахождение подозреваемого и задержали его.
Юноша выразил сожаление о содеянном и заявил, что лишь хотел испугать своего кузена. Полиция информировала, что арестованному грозит обвинение в правонарушении третьей степени тяжести. С учетом массового убийства в минувшую среду в школе города Паркленд (штат Флорида) управление шерифа обещает обходиться с авторами подобных угроз по всей строгости закона, сообщает ТАСС.
Жертвами трагедии в Паркленде стали 17 человек. Убийца — бывший ученик Николас Круз — ворвался в здание и стал расстреливать людей из винтовки, которую он купил легально. Местные власти потребовали отставки главы ФБР за неисполнение служебных обязанностей. После бойни в школе Кристофера Рэя обвинили в халатности и бездействии.
Юноша выразил сожаление о содеянном и заявил, что лишь хотел испугать своего кузена. Полиция информировала, что арестованному грозит обвинение в правонарушении третьей степени тяжести. С учетом массового убийства в минувшую среду в школе города Паркленд (штат Флорида) управление шерифа обещает обходиться с авторами подобных угроз по всей строгости закона, сообщает ТАСС.
Жертвами трагедии в Паркленде стали 17 человек. Убийца — бывший ученик Николас Круз — ворвался в здание и стал расстреливать людей из винтовки, которую он купил легально. Местные власти потребовали отставки главы ФБР за неисполнение служебных обязанностей. После бойни в школе Кристофера Рэя обвинили в халатности и бездействии.
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