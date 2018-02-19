МЧС России предоставило Ирану точные координаты места крушения ATR 72

На борту разбившегося в Иране пассажирского самолета россиян не было. Об этом сообщили в посольстве РФ.
Самолет местной авиакомпании, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж пропал с радаров 18 февраля спустя 50 минут после начала полета. ATR 72 разбился в районе города Семиром, врезавшись в хребет Дена в труднодоступной местности провинции Исфахан. На борту самолета находились 60 пассажиров, среди которых был один ребенок, и шесть членов экипажа. Все они погибли.
МЧС России по запросу Ирана предоставило координаты места крушения самолета ATR 72. Необходимые сведения о предполагаемой точке падения были направлены по дипломатическим каналам связи, уточнили в МЧС. В министерстве также сообщили, что глава ведомства Владимир Пучков выразил соболезнования в связи с крушением самолета и предложил помощь в ликвидации последствий авиакатастрофы.
МЧС России по запросу Ирана предоставило координаты места крушения самолета ATR 72. Необходимые сведения о предполагаемой точке падения были направлены по дипломатическим каналам связи, уточнили в МЧС. В министерстве также сообщили, что глава ведомства Владимир Пучков выразил соболезнования в связи с крушением самолета и предложил помощь в ликвидации последствий авиакатастрофы.
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