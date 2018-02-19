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    МЧС России предоставило Ирану точные координаты места крушения ATR 72. Иран, МЧС, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМЧС России предоставило Ирану точные координаты места крушения ATR 72

    МЧС России предоставило Ирану точные координаты места крушения ATR 72

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    МЧС России предоставило Ирану точные координаты места крушения ATR 72

    МЧС России предоставило Ирану точные координаты места крушения ATR 72

    МЧС России предоставило Ирану точные координаты места крушения ATR 72

      На борту разбившегося в Иране пассажирского самолета россиян не было. Об этом сообщили в посольстве РФ.

      Самолет местной авиакомпании, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж пропал с радаров 18 февраля спустя 50 минут после начала полета. ATR 72 разбился в районе города Семиром, врезавшись в хребет Дена в труднодоступной местности провинции Исфахан. На борту самолета находились 60 пассажиров, среди которых был один ребенок, и шесть членов экипажа. Все они погибли.

      МЧС России по запросу Ирана предоставило координаты места крушения самолета ATR 72. Необходимые сведения о предполагаемой точке падения были направлены по дипломатическим каналам связи, уточнили в МЧС. В министерстве также сообщили, что глава ведомства Владимир Пучков выразил соболезнования в связи с крушением самолета и предложил помощь в ликвидации последствий авиакатастрофы.

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