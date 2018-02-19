Российские кёрлингистки уступили команде Швейцарии на Играх

Российские кёрлингистки потерпела поражение от команды Швейцарии в матче очередного кругового раунда зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

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Швейцария

Встреча закончилась со счетом 11:2 в пользу швейцарских спортсменок.



Ранее россиянки одержали одну победу над командой Китая. В матчах с командами Великобритании, Швеции, США и Японии наши спортсменки уступили. Следующий матч спортсменки из российской команды проведут 19 февраля против команды Дании.



Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.