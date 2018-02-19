Сегодня у православных христиан начался Великий пост — самый строгий и продолжительный в году. Он длится семь недель и завершается одним из главных церковных праздников — Пасхой.
Накануне Великого поста — в Прощеное воскресенье — патриарх Кирилл провел в храме Христа Спасителя торжественное богослужение. Глава Русской православной церкви попросил прощения у всех верующих. В своей проповеди предстоятель отметил, что Великий пост — это возможность сделать шаг к тому, чтобы стать лучше.
Патриарх Кирилл: «Великий пост предоставляет нам удивительную возможность сделать реальный шаг к тому, чтобы стать лучше. Мы должны контролировать свое духовное состояние, свои мысли, чувства, и если выработается такой навык самоконтроля, то это будет очень существенным сдвигом в нашей внутренней духовной жизни и мы действительно овладеем неким инструментом воздействия на самих себя, исправляя свою жизнь».
В первую неделю Великого поста патриарх будет совершать ежедневные богослужения в храмах Москвы, передает ТАСС. Чтобы верующие смогли прийти на службу после работы, они будут проходить в вечернее время.
Патриарх Кирилл: «Великий пост предоставляет нам удивительную возможность сделать реальный шаг к тому, чтобы стать лучше. Мы должны контролировать свое духовное состояние, свои мысли, чувства, и если выработается такой навык самоконтроля, то это будет очень существенным сдвигом в нашей внутренней духовной жизни и мы действительно овладеем неким инструментом воздействия на самих себя, исправляя свою жизнь».
В первую неделю Великого поста патриарх будет совершать ежедневные богослужения в храмах Москвы, передает ТАСС. Чтобы верующие смогли прийти на службу после работы, они будут проходить в вечернее время.
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