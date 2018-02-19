В Бразилии футбольный матч остановили из-за удаления девяти игроков

Матч чемпионата штата Баия, Бразилия, между «Виторией» и «Баией» был остановлен
из-за того, что сразу девять футболистов были удалены с поля.
Матч начался успешно для «Виктории». После первого тайма команда лидировала 1:0. Однако спустя пять минут после перерыва «Баия» восстановила равенство благодаря
голу Винисиуса с пенальти. Празднование забитого мяча вывело из себя футболистов «Виктории», и на поле вспыхнула потасовка.
Арбитр принял решение удалить с поля наиболее активных участников конфликта: трех игроков «Баии» и двух — «Витории». Но спортсмены никак не могли успокоиться, так что уже спустя несколько минут еще двое футболистов получили красные карточки.
За 13 минут до конца основного времени с поля удалили четвертого футболиста «Витории». После этого его партнер по команде Бруно Биспо выбил мяч с поля, за что получил вторую желтую карточку. В составе команды осталось всего шесть человек, так что, согласно правилам, арбитру пришлось остановить игру.
Решение о результате матча примет спортивный суд Бразилии. Как сообщает Globo Esporte, вероятнее всего, «Витории», которая является действующим победителем турнира, будет присвоено техническое поражение со счетом 0:3.
голу Винисиуса с пенальти. Празднование забитого мяча вывело из себя футболистов «Виктории», и на поле вспыхнула потасовка.
Арбитр принял решение удалить с поля наиболее активных участников конфликта: трех игроков «Баии» и двух — «Витории». Но спортсмены никак не могли успокоиться, так что уже спустя несколько минут еще двое футболистов получили красные карточки.
За 13 минут до конца основного времени с поля удалили четвертого футболиста «Витории». После этого его партнер по команде Бруно Биспо выбил мяч с поля, за что получил вторую желтую карточку. В составе команды осталось всего шесть человек, так что, согласно правилам, арбитру пришлось остановить игру.
Решение о результате матча примет спортивный суд Бразилии. Как сообщает Globo Esporte, вероятнее всего, «Витории», которая является действующим победителем турнира, будет присвоено техническое поражение со счетом 0:3.
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