Тиллерсон: США могут ввести дополнительные санкций против россиян

Соединенные Штаты в настоящее время рассматривают возможность расширения санкционного списка. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
В ходе интервью на телеканале CBS Тиллерсона спросили, почему американская администрация не вводит санкции в отношении России, на которых настаивает американский Конгресс.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом („О противодействии противникам Америки посредством санкций“ — ред.) предотвратили ряд крупных оборонных сделок. И мы рассматриваем кого дополнительных лиц для возможного введения санкций».
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Дональд Трамп одобрил введение новых санкций против России. Он уточнил, что Минфин вырабатывает ограничительные меры, которые касаются олигархов и «лидеров российского правительства», а Госдеп — затрагивающие оборонно-промышленный сектор и спецслужбы РФ.
Напомним, в конце января в США был обнародован так называемый «кремлевский доклад». В открытый список вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. В закрытом списке, по некоторым данным, фигурантов еще больше. В самом «кремлевском докладе» нет никаких санкционных требований. Но в Минфине США заявили, что санкции против его фигурантов могут быть введены в ближайшие месяцы.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом („О противодействии противникам Америки посредством санкций“ — ред.) предотвратили ряд крупных оборонных сделок. И мы рассматриваем кого дополнительных лиц для возможного введения санкций».
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Дональд Трамп одобрил введение новых санкций против России. Он уточнил, что Минфин вырабатывает ограничительные меры, которые касаются олигархов и «лидеров российского правительства», а Госдеп — затрагивающие оборонно-промышленный сектор и спецслужбы РФ.
Напомним, в конце января в США был обнародован так называемый «кремлевский доклад». В открытый список вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. В закрытом списке, по некоторым данным, фигурантов еще больше. В самом «кремлевском докладе» нет никаких санкционных требований. Но в Минфине США заявили, что санкции против его фигурантов могут быть введены в ближайшие месяцы.
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