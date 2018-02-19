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    Трамп заявил, что США превратились в посмешище

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    • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts
    Трамп заявил, что США превратились в посмешище

    Трамп заявил, что США превратились в посмешище

    Трамп заявил, что США превратились в посмешище
  • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts

    • Если Россия хотела добиться раскола в США и выставить из на посмешище — ей это удалось. Такое заявление сделал президент Дональд Трамп.

    Дональд Трамп, президент США: Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!.



    смотретьЛавров назвал «трепотней» разговоры о вмешательстве РФ в американские выборы
    Лавров назвал «трепотней» разговоры о вмешательстве РФ в американские выборы
    В американских СМИ то и дело появляются сообщения о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

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    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.


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