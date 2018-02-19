Трамп заявил, что США превратились в посмешище

Если Россия хотела добиться раскола в США и выставить из на посмешище — ей это удалось. Такое заявление сделал президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, президент США: Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!.
В американских СМИ то и дело появляются сообщения о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.
If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 февраля 2018 г.
В американских СМИ то и дело появляются сообщения о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.
Комментарии