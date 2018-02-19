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    СМИ: экс-советник Трампа Гейтс готов дать показания против Манафорта

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    СМИ: экс-советник Трампа Гейтс готов дать показания против Манафорта

    СМИ: <nobr>экс-советник</nobr> Трампа Гейтс готов дать показания против Манафорта

    Ричард Гейтс, бывший советником Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года в США, согласился признать себя виновным в мошенничестве и дать показания против бывшего главы предвыборного штаба республиканца Пола Манафорта.

    Как сообщает газета The Los Angeles Times со ссылкой на источники, Гейтс заключил сделку с следствием в лице спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего о дело приписываемом России вмешательстве в американские выборы. Ранее он уверенно заявлял он своей невиновности, но теперь неожиданно передумал.

    Напомним, аппарат спецпрокурора Мюллера выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Их обвиняют в сговоре против США с целью отмывания денежных средств и других преступлениях.

    В свою очередь Манафорт обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в превышении полномочий.

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