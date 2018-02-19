Ассанж раскритиковал доклад Мюллера по «делу РФ»

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подверг критике доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве россиян в выборы в США. Он заявил, что даже если бы «Агентство
интернет-исследований» оказывало влияние на избирательную кампанию, но было бы «стратегически незначительным».
Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks: «Независимо от того, были ли действия „Агентства интернет-исследований“ направлены на расширение аудитории через попытки угодить общественности, и от того, существовал ли опрометчивый план российского правительства по „усилению разногласий“, его действия несомненно являются стратегически незначительными по сравнению с другими вовлеченными силами».
Напомним, 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.
Напомним, 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.
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