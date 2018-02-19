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    Ассанж раскритиковал доклад Мюллера по «делу РФ»

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    • Фото: @JulianAssange /twitter.com
    Ассанж раскритиковал доклад Мюллера по «делу РФ»

    Ассанж раскритиковал доклад Мюллера по «делу РФ»

    Ассанж раскритиковал доклад Мюллера по «делу РФ»
  • Фото: @JulianAssange /twitter.com

    • Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подверг критике доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве россиян в выборы в США. Он заявил, что даже если бы «Агентство интернет-исследований» оказывало влияние на избирательную кампанию, но было бы «стратегически незначительным».

    Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks: «Независимо от того, были ли действия „Агентства интернет-исследований“ направлены на расширение аудитории через попытки угодить общественности, и от того, существовал ли опрометчивый план российского правительства по „усилению разногласий“, его действия несомненно являются стратегически незначительными по сравнению с другими вовлеченными силами».

    смотретьТроллинг против демократии: в чем именно власти США обвиняют россиян из списка Мюллера
    Троллинг против демократии: в чем именно власти США обвиняют россиян из списка Мюллера
    Напомним, 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.

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