Драма «Три билборда» получила премию BAFTA как лучший фильм

Драма британского режиссера Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получила награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм.
71-я церемония вручения главной кинонаграды Великобритании проходит в концертном зале Альберт-холл.
Ранее ленте уже удалось завоевать четыре «Золотых глобуса», три премии Гильдии актеров США, приз за лучший сценарий Венецианского кинофестиваля. Кроме того, она выдвинута на премию «Оскар» в 7 номинациях.
Премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в этом году получила лента южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука «Служанка», которой удалось обойти «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств в номинации «Лучшая режиссерская работа». А лучшими актерами признали Гари Олдмана и Фрэнсис Макдорманд.
Премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в этом году получила лента южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука «Служанка», которой удалось обойти «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств в номинации «Лучшая режиссерская работа». А лучшими актерами признали Гари Олдмана и Фрэнсис Макдорманд.
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