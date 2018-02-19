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    Драма «Три билборда» получила премию BAFTA как лучший фильм

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    Драма «Три билборда» получила премию BAFTA как лучший фильм

    Драма «Три билборда» получила премию BAFTA как лучший фильм

    Драма британского режиссера Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получила награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм. 71-я церемония вручения главной кинонаграды Великобритании проходит в концертном зале Альберт-холл.

    Ранее ленте уже удалось завоевать четыре «Золотых глобуса», три премии Гильдии актеров США, приз за лучший сценарий Венецианского кинофестиваля. Кроме того, она выдвинута на премию «Оскар» в 7 номинациях.

    Премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в этом году получила лента южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука «Служанка», которой удалось обойти «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

    Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств в номинации «Лучшая режиссерская работа». А лучшими актерами признали Гари Олдмана и Фрэнсис Макдорманд.

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