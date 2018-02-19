Подросток погиб под колесами электрички в Подмосковье

Подросток погиб под колесами электрички на Павелецком направлении Московской железной дороги. Об этом сообщила официальный представитель столичного следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Елена Марковская, представитель столичного следственного управления на транспорте СК РФ: «Организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования подростка 2001 года рождения на станции „Михнево“ Павелецкого направления Московской железной дороги».



ЧП произошло 18 февраля около 20:00. По данным следствия, подросток шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не услышал приближение электропоезда «Москва — Кашира». Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Но избежать наезда не удалось. От полученных травм подросток скончался на месте.



Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



