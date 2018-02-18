Попал в капкан: в Киеве напавший на «Сбербанк» радикал застрял в двери

Украинские радикалы в воскресенье вновь утроили антироссийские погромы в Киеве. На этот раз нападениям подверглись здание Россотрудничества и офис «Сбербанка». Но для одного из погромщиков все закончилось неудачно. Мужчина пытался разбить дверь «Сбербанка», но застрял в ней.
Курьезный инцидент сняли свидетели атаки. Фото разместили в соцсетях. На снимках видно, как мужчина безуспешно пытается выбраться из «капкана».
Напомним, в воскресенье около сотни радикалов забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, разбито много стекол. Рядом находились сотрудники нацгвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались. Позже в МВД заявили, что активные участники нападения устанавливаются, однако задержаний не было.
Это второе за текущий уик-энд нападение на здание российской организации. Накануне представители ряда украинских националистических организаций сорвали со здания представительства в Киеве флаг РФ и сожгли его. Как сообщает ТАСС, неонацисты пригрозили новыми погромами российских объектов.
Напомним, в воскресенье около сотни радикалов забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, разбито много стекол. Рядом находились сотрудники нацгвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались. Позже в МВД заявили, что активные участники нападения устанавливаются, однако задержаний не было.
Это второе за текущий уик-энд нападение на здание российской организации. Накануне представители ряда украинских националистических организаций сорвали со здания представительства в Киеве флаг РФ и сожгли его. Как сообщает ТАСС, неонацисты пригрозили новыми погромами российских объектов.
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