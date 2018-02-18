СК проверяет информацию о госпитализации воспитанников московского детсада

В Москве следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о госпитализации воспитанников детского сада с острой кишечной инфекцией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по столице.

Пресс-служба ГСУ СК России по Москве: «Из обращения СМИ следует, что в период с 15 по 17 февраля зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди детей детского сада, расположенного на юге Москвы. Несколько воспитанников были госпитализированы в детские больницы Москвы, где им оказывается вся необходимая помощь».



По данным пресс-службы, сейчас проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.