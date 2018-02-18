Поедем, поедим! <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Поедем, поедим! 0+
    •  

    СК проверяет информацию о госпитализации воспитанников московского детсада

    комментировать

    СК проверяет информацию о госпитализации воспитанников московского детсада

    СК проверяет информацию о госпитализации воспитанников московского детсада

    В Москве следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о госпитализации воспитанников детского сада с острой кишечной инфекцией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по столице.

    Пресс-служба ГСУ СК России по Москве: «Из обращения СМИ следует, что в период с 15 по 17 февраля зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди детей детского сада, расположенного на юге Москвы. Несколько воспитанников были госпитализированы в детские больницы Москвы, где им оказывается вся необходимая помощь».

    По данным пресс-службы, сейчас проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru