Патриарх Кирилл назвал провокацией стрельбу в кизлярском храме

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал соболезнования родственникам жертв нападения на храм в Кизляре. Соответствующее сообщение было размещено в
Telegram-канале его пресс-службы.
Александр Волков, пресс-секретарь патриарха: «Святейший патриарх Кирилл глубоко потрясен сегодняшними кровавыми событиями у храма в Кизляре. Он передает свои самые искренние соболезнование родным и близким погибших от рук убийцы, молится об их упокоении в селениях праведных».
Предстоятель РПЦ расценивает это нападение как провокацию, цель которой спровоцировать противостояние между православными и мусульманами, которые «веками живут в мире на Кавказе». В РПЦ выразили глубокую обеспокоенность в связи с этой трагедией и настаивают на тщательном расследовании.
В свою очередь в муфтияте Дагестана осудили нападение на православный храм и сообщили, что нападавший был ваххабитом. Также в муфтияте подчеркнули, что ваххабиты ничего общего с исламом не имеют, и выразили соболезнования семьям погибших, передает «Интерфакс».
Напомним, вооруженный ружьем мужчина зашел в храм в Кизляре, где прихожане праздновали Прощеное воскресенье, и открыл огонь. Жертвами нападения стали пять женщин, еще четыре человека госпитализированы. Сам стрелок был ликвидирован прибывшими на место правоохранителями при попытке скрыться.
Власти Дагестана пообещали оказать всю необходимую помощью семья жертв и пострадавшим. Об этом заявил врио главы республики Владимир Васильев, передает РИА Новости.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
Предстоятель РПЦ расценивает это нападение как провокацию, цель которой спровоцировать противостояние между православными и мусульманами, которые «веками живут в мире на Кавказе». В РПЦ выразили глубокую обеспокоенность в связи с этой трагедией и настаивают на тщательном расследовании.
В свою очередь в муфтияте Дагестана осудили нападение на православный храм и сообщили, что нападавший был ваххабитом. Также в муфтияте подчеркнули, что ваххабиты ничего общего с исламом не имеют, и выразили соболезнования семьям погибших, передает «Интерфакс».
Напомним, вооруженный ружьем мужчина зашел в храм в Кизляре, где прихожане праздновали Прощеное воскресенье, и открыл огонь. Жертвами нападения стали пять женщин, еще четыре человека госпитализированы. Сам стрелок был ликвидирован прибывшими на место правоохранителями при попытке скрыться.
Власти Дагестана пообещали оказать всю необходимую помощью семья жертв и пострадавшим. Об этом заявил врио главы республики Владимир Васильев, передает РИА Новости.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
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