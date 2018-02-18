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    Патриарх Кирилл назвал провокацией стрельбу в кизлярском храме

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    Патриарх Кирилл назвал провокацией стрельбу в кизлярском храме

    Патриарх Кирилл назвал провокацией стрельбу в кизлярском храме

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал соболезнования родственникам жертв нападения на храм в Кизляре. Соответствующее сообщение было размещено в Telegram-канале его пресс-службы.

    Александр Волков, пресс-секретарь патриарха: «Святейший патриарх Кирилл глубоко потрясен сегодняшними кровавыми событиями у храма в Кизляре. Он передает свои самые искренние соболезнование родным и близким погибших от рук убийцы, молится об их упокоении в селениях праведных».

    Предстоятель РПЦ расценивает это нападение как провокацию, цель которой спровоцировать противостояние между православными и мусульманами, которые «веками живут в мире на Кавказе». В РПЦ выразили глубокую обеспокоенность в связи с этой трагедией и настаивают на тщательном расследовании.

    В свою очередь в муфтияте Дагестана осудили нападение на православный храм и сообщили, что нападавший был ваххабитом. Также в муфтияте подчеркнули, что ваххабиты ничего общего с исламом не имеют, и выразили соболезнования семьям погибших, передает «Интерфакс».

    Напомним, вооруженный ружьем мужчина зашел в храм в Кизляре, где прихожане праздновали Прощеное воскресенье, и открыл огонь. Жертвами нападения стали пять женщин, еще четыре человека госпитализированы. Сам стрелок был ликвидирован прибывшими на место правоохранителями при попытке скрыться.

    смотретьСтрельба у храма в Дагестане попала на видео
    Стрельба у храма в Дагестане попала на видео
    Власти Дагестана пообещали оказать всю необходимую помощью семья жертв и пострадавшим. Об этом заявил врио главы республики Владимир Васильев, передает РИА Новости.

    Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места

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