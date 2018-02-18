Полиция Кизляра проводит обыски в доме расстрелявшего прихожан преступника

Стражи порядка обыскивают квартиру в Кизляре, где жил стрелявший по прихожанам злоумышленник. В результате нападения на храм погибли пять человек, все — женщины.
Сотрудники правоохранительных органов установили адрес проживания ликвидированного в Кизляре местного жителя, который открыл огонь из охотничьего ружья по людям в местном храме.
Источник «Интерфакса»: «Силовики узнали, где жил этот преступник. В его доме сейчас идут обыски».
В результате стрельбы в храме убиты пять женщин, еще четверо ранены. Среди пострадавших — сотрудники полиции и Росгвардии. Их состояние оценивается как средней тяжести, у всех огнестрельные ранения.
Стрелявший был ликвидирован после того, как пытался сбежать. Его личность установлена. Это 22-летний местный житель. Как рассказал мэр города Александр Шувалов, стрельба была открыта по прихожанам, когда они выходили из храма Георгия Победоносца после службы. По его словам, в городе спокойная обстановка, введены дополнительные меры безопасности в двух православных храмах города.
Александр Шувалов: «Как обычно, около 30 человек было на службе в этот вечер в храме Георгия Победоносца. Открыли стрельбу, когда они выходили. Все жители Кизляра, все прихожане».
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
Источник «Интерфакса»: «Силовики узнали, где жил этот преступник. В его доме сейчас идут обыски».
В результате стрельбы в храме убиты пять женщин, еще четверо ранены. Среди пострадавших — сотрудники полиции и Росгвардии. Их состояние оценивается как средней тяжести, у всех огнестрельные ранения.
Стрелявший был ликвидирован после того, как пытался сбежать. Его личность установлена. Это 22-летний местный житель. Как рассказал мэр города Александр Шувалов, стрельба была открыта по прихожанам, когда они выходили из храма Георгия Победоносца после службы. По его словам, в городе спокойная обстановка, введены дополнительные меры безопасности в двух православных храмах города.
Александр Шувалов: «Как обычно, около 30 человек было на службе в этот вечер в храме Георгия Победоносца. Открыли стрельбу, когда они выходили. Все жители Кизляра, все прихожане».
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
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