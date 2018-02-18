Поедем, поедим! <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Поедем, поедим! 0+
    •  

    Полиция Кизляра проводит обыски в доме расстрелявшего прихожан преступника

    комментировать

    Полиция Кизляра проводит обыски в доме расстрелявшего прихожан преступника

    Полиция Кизляра проводит обыски в доме расстрелявшего прихожан преступника

    Стражи порядка обыскивают квартиру в Кизляре, где жил стрелявший по прихожанам злоумышленник. В результате нападения на храм погибли пять человек, все — женщины.

    Сотрудники правоохранительных органов установили адрес проживания ликвидированного в Кизляре местного жителя, который открыл огонь из охотничьего ружья по людям в местном храме.

    Источник «Интерфакса»: «Силовики узнали, где жил этот преступник. В его доме сейчас идут обыски».

    В результате стрельбы в храме убиты пять женщин, еще четверо ранены. Среди пострадавших — сотрудники полиции и Росгвардии. Их состояние оценивается как средней тяжести, у всех огнестрельные ранения.

    смотретьСтрельба у храма в Дагестане попала на видео
    Стрельба у храма в Дагестане попала на видео
    Стрелявший был ликвидирован после того, как пытался сбежать. Его личность установлена. Это 22-летний местный житель. Как рассказал мэр города Александр Шувалов, стрельба была открыта по прихожанам, когда они выходили из храма Георгия Победоносца после службы. По его словам, в городе спокойная обстановка, введены дополнительные меры безопасности в двух православных храмах города.

    Александр Шувалов: «Как обычно, около 30 человек было на службе в этот вечер в храме Георгия Победоносца. Открыли стрельбу, когда они выходили. Все жители Кизляра, все прихожане».

    Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru