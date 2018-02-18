Окружение Даны Борисовой боится нового срыва ведущей

Дана Борисова с горечью признаёт: она популярна как никогда. Но если раньше на улицах ее узнавали как телеведущую, то теперь известность у нее весьма сомнительного характера.

Люди не верят, что Борисова завязала. Под лупой рассматривают зрачки телеведущей на фотографиях в Сети, внимательно слушают, как и что она говорит, а при любом удобном случае устраивают ей проверку на прочность.



Дана Борисова: «Я, например, летела в самолете девять часов. Сидели пьяные тетки, пили, они знали мою ситуацию, мою историю и предлагали алкоголь. Мне было это очень тяжело».



Никита Лушников, на глазах которого телеведущая боролась с пагубной зависимостью, признается: поведение Даны Борисовой его настораживает. У его подопечной резко меняется настроение: Борисова то впадает в депрессию, то быстро выходит из нее. Но за это время успевает совершить ряд поступков, которые наводят Лушникова на мысль: «А не страдает ли телеведущая биполярным расстройством?». Это психическое заболевание, неопасное для окружающих. Жить с ним можно, но требуется контроль специалистов.



Никита Лушников: «Сегодняшнее поведение у нее очень стихийное, как она даже сама говорит. Явно видна биполярность, которая говорит об определенной двойственности».



Не добавляют стабильности в поведении Борисовой и антидепрессанты, которые со слов наставника, телеведущей выписывают врачи.



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