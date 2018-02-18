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    В Подмосковье из-за снега обрушилась крыша автостоянки: видео. автомобили, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье из-за снега обрушилась крыша автостоянки: видео

    В Подмосковье из-за снега обрушилась крыша автостоянки: видео

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    • Фото: Город Железнодорожный Московская область / vk.com
    В Подмосковье <nobr>из-за</nobr> снега обрушилась крыша автостоянки: видео

    В Подмосковье из-за снега обрушилась крыша автостоянки: видео

    В Подмосковье <nobr>из-за</nobr> снега обрушилась крыша автостоянки: видео
    • Фото: Город Железнодорожный Московская область / vk.com

      • Кровля автостоянки в подмосковной Балашихе обрушилась под весом снежной массы. Повреждения получили десятки автомобилей.

      Крыша автомобильного ангара на Рождественской улице в Балашихе обрушилась под весом выпавшего снега. Инцидент попал на видео.

      Кровля обвалилась и придавила стоявшие внутри автомобили. По данным ТАСС, повреждения получили два десятка машин. Между тем в единой дежурно-диспетчерской службе Балашихи утверждают, что число поврежденных авто в два раза больше — около 40, передает «Интерфакс».

      Площадь обрушения составила около 450 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь ангара составляет 2,4 тыс. кв. метров. Руководство автостоянки принимает меры для ликвидации последствий ЧП.

      В Подмосковье из-за снега обрушилась крыша автостоянки: видео. автомобили, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      В Подмосковье из-за снега обрушилась крыша автостоянки: видео. автомобили, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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