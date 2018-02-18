Сестра Лопырёвой отказалась звать ее на свою роскошную свадьбу

Сестра Виктории Лопырёвой по отцу — Эмилия. Ей 25 лет, она живет в Мюнхене, работает стилистом и мечтает о пышной свадьбе. Эмилия замужем уже второй год, но бракосочетание молодых прошло скромно, в узком семейном кругу. А теперь супруги накопили денег и хотят закатить роскошный банкет для всей родни и друзей.

С мужем сестра Лопырёвой — Эмилия — познакомилась в Германии, она приехала на лечение и поселилась в гостинице, где работал ее будущий супруг Анко. В том, что это была любовь с первого взгляда, влюбленные не сомневаются.



Сестра Лопырёвой рассказала, что будущий муж ухаживал за ней как за королевой: осыпал цветами и комплиментами, а предложение руки и сердца она получила в качестве подарка на свой день рождения в Мадриде, куда он купил ей билет.



Эмилия уже рассылает приглашения на торжество, оно состоится этим летом в Болгарии — на родине ее мужа. Но на празднике точно не будет Виктории Лопырёвой. С тех пор как два года назад разгорелся семейный скандал, единокровные сестры не обменялись ни весточкой.



Подробности — в видеоматериале.

