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    Сестра Лопырёвой отказалась звать ее на свою роскошную свадьбу. браки и разводы, знаменитости, торжества и праздники, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСестра Лопырёвой отказалась звать ее на свою роскошную свадьбу

    Сестра Лопырёвой отказалась звать ее на свою роскошную свадьбу

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    Сестра Лопырёвой отказалась звать ее на свою роскошную свадьбу

    Сестра Лопырёвой отказалась звать ее на свою роскошную свадьбу

    Сестра Лопырёвой отказалась звать ее на свою роскошную свадьбу

      Сестра Виктории Лопырёвой по отцу — Эмилия. Ей 25 лет, она живет в Мюнхене, работает стилистом и мечтает о пышной свадьбе. Эмилия замужем уже второй год, но бракосочетание молодых прошло скромно, в узком семейном кругу. А теперь супруги накопили денег и хотят закатить роскошный банкет для всей родни и друзей.

      С мужем сестра Лопырёвой — Эмилия — познакомилась в Германии, она приехала на лечение и поселилась в гостинице, где работал ее будущий супруг Анко. В том, что это была любовь с первого взгляда, влюбленные не сомневаются.

      Сестра Лопырёвой рассказала, что будущий муж ухаживал за ней как за королевой: осыпал цветами и комплиментами, а предложение руки и сердца она получила в качестве подарка на свой день рождения в Мадриде, куда он купил ей билет.

      Эмилия уже рассылает приглашения на торжество, оно состоится этим летом в Болгарии — на родине ее мужа. Но на празднике точно не будет Виктории Лопырёвой. С тех пор как два года назад разгорелся семейный скандал, единокровные сестры не обменялись ни весточкой.

      Подробности — в видеоматериале.

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