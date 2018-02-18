Любовь Успенская сорвалась в Коста-Рику из-за состояния дочери

Три месяца назад 28-летняя дочь королевы шансона уехала из столицы в поисках вдохновения. Татьяна — художница, и ей срочно нужно было сменить обстановку. Выбор пал на полуостров в диких джунглях Коста-Рики . Наследницу Успенской привлекли нетронутая природа, экзотика и уединение. Но певица места себе не находила.

Дочь Успенской перестала выходить на связь и удалила все фотографии из соцсетей. Королева шансона тут же бросила все дела и помчалась спасать единственного ребенка, рискуя собственным здоровьем.



Предчувствие Успенскую не обмануло. Дочь оказалась жива-здорова, но сильно похудела, а эмоциональное состояние Татьяны оставляло желать лучшего.



Успенская, засучив рукава, принялась за дело. Певица ради комфорта дочери сняла на год роскошную виллу самого Мэла Гибсона. Голливудский актер выставил особняк на продажу за 30 миллионов долларов еще два года назад, а пока покупателей не нашлось, сдает недвижимость туристам. В доме семь спален, восемь ванных комнат, бассейн в виде полумесяца и прекрасный вид на океан.



Любовь Успенская встала к плите, чтобы откормить дочь домашними деликатесами. Кроме того, певица наказала подругам дочери почаще выводить Таню в люди, чтобы та не страдала от одиночества. Но Успенской хватило недели жизни на райском острове.



Подробности — в видеоматериале.

