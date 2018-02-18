Киркоров мечтает увидеть дочь на коньках в паре с Плющенко-младшим

Филипп Киркоров мечтает увидеть дочь на олимпийском пьедестале. Король эстрады не скрывает гордости: его дети — 6-летняя Алла-Виктория и 5-летний Мартин на публике чувствуют себя как дома.

Дебют Аллы-Виктории и Мартина на большой сцене состоялся прошлым летом в Сочи. Филипп Киркоров не скрывает: он сильно волновался за детей, ведь они впервые выступали перед большим количеством зрителей, но наследники его не подвели. А теперь Филипп Киркоров хочет поставить дочь на коньки. И примером для короля эстрады стал младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко.



Пятилетний Саша, он же Гном Гномыч, успевает все. Он не сходит с обложек глянца, его доходы от фотосессий для модных журналов растут как на дрожжах. Бьет юный фигурист и все спортивные рекорды. По несколько часов в день Плющенко-младший оттачивает элементы на льду и в спортивном зале. А в мюзикле «Щелкунчик» Плющенко-младший наравне со взрослыми фигуристами откатывал по два шоу в день, а их было 20.



Яна Рудковская призналась: Филипп Киркоров уже записал свою дочь в академию Плющенко. И не за горами тот день, когда Алла-Виктория станцует в паре с Плющенко-младшим.



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