Троллинг против демократии: в чем именно власти США обвиняют россиян из списка Мюллера

Спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян. Якобы некий американец признался, что продал этим русским персональные данные американских граждан и ими пользовались для вмешательства в выборы. Репортер НТВ Антон Пономарёв изучил список и попытался понять, как американцы выбрали именно этих людей, ведь Мюллер говорит, что доказательства вины нашел в их частной переписке.
Список Мюллера, ведущего расследование о связях Трампа с Россией, — это 37-страничное обвинительное заключение. В документе фамилии 13 человек, которых уже официально обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Действовали изощренно и дерзко, в том числе в тылу — двое из списка якобы приезжали в США, прекрасно ориентировались в местных реалиях и не щадили ни пенсионеров, ни студентов.
Род Розенштейн, заместитель генерального прокурора США: «Обвиняемые, предположительно, вели „информационную войну“ против Соединенных Штатов. Распространяли недостоверную информацию о кандидатах и в целом о политической системе».
«Недостоверная информация» — это, вероятно, сетевые разговоры о политике и кандидатах в американских же социальных сетях — Facebook и Twitter. Посты и комментарии дюжины неких блогеров, как уверены в Минюсте США, с легкостью заменили собой штаб-квартиры разведок и целые редакции с круглосуточными эфирами и многоэтажными офисами.
Обвиняемые, по Мюллеру, якобы троллили неискушенного американского избирателя вирусными роликами и мемами на тему, «кто больше нужен этой стране — демократ или республиканец» или «так ли стара и лжива Хиллари, как кажется, или мы еще многого не знаем».
Создавали группы, страницы и темы в соцсетях на болезненные для любого американца темы — о черных, миграции, оружии и абортах — и там разжигали и властвовали.
Род Розенштейн, заместитель генерального прокурора США: «Обвиняемые выдавали себя за политически и социально активных американцев, выступая либо за, либо против определенных кандидатов. Они общались в соцсетях с ничего не подозревавшими американцами».
Ничего не подозревавших американцев они якобы зазывали на одиночные пикеты и акции протеста — притом одновременно и за, и против и Трампа, и Клинтон. Twitter уже отчитался об удалении 4000 подозрительных аккаунтов и 200 тысяч сообщений якобы российских троллей.
Получается, что своими твитами на английском в американской соцсети русские сломали демократию и украли самые честные и справедливые выборы на земле. И сейчас эти охотники за голосами на свободе — значит, они могут приехать еще.
На слушаниях в сенате о глобальных угрозах руководители спецслужб в один голос кричат: Россия снова будет вмешиваться в наши выборы. Демократы уже просят миллиард долларов только на этот год для защиты от Москвы.
Дэн Коутс, глава Национальной разведки США: «Не должно быть никаких сомнений в том, что предыдущие попытки вмешательства Россия считает успешными и рассматривает предстоящие промежуточные выборы в США как еще одну возможность для новой операции».
Роб Джойс, специальный помощник президента США по кибербезопасности: «Самыми опасными мы считаем „большую четверку“ — Россию, Китай, Иран и Северную Корею. Они используют кибероружие безответственно, на государственном уровне и негативно влияют на наши компании и инфраструктуру».
В Вашингтоне пока ведут речь только о новых санкциях. Но обвинение в кибератаке — это теперь и удобный повод для начала боевых действий. Ядерная доктрина США уже предусматривает военный ответ на такие угрозы.
Подробности — в репортаже.
Род Розенштейн, заместитель генерального прокурора США: «Обвиняемые, предположительно, вели „информационную войну“ против Соединенных Штатов. Распространяли недостоверную информацию о кандидатах и в целом о политической системе».
«Недостоверная информация» — это, вероятно, сетевые разговоры о политике и кандидатах в американских же социальных сетях — Facebook и Twitter. Посты и комментарии дюжины неких блогеров, как уверены в Минюсте США, с легкостью заменили собой штаб-квартиры разведок и целые редакции с круглосуточными эфирами и многоэтажными офисами.
Обвиняемые, по Мюллеру, якобы троллили неискушенного американского избирателя вирусными роликами и мемами на тему, «кто больше нужен этой стране — демократ или республиканец» или «так ли стара и лжива Хиллари, как кажется, или мы еще многого не знаем».
Создавали группы, страницы и темы в соцсетях на болезненные для любого американца темы — о черных, миграции, оружии и абортах — и там разжигали и властвовали.
Род Розенштейн, заместитель генерального прокурора США: «Обвиняемые выдавали себя за политически и социально активных американцев, выступая либо за, либо против определенных кандидатов. Они общались в соцсетях с ничего не подозревавшими американцами».
Ничего не подозревавших американцев они якобы зазывали на одиночные пикеты и акции протеста — притом одновременно и за, и против и Трампа, и Клинтон. Twitter уже отчитался об удалении 4000 подозрительных аккаунтов и 200 тысяч сообщений якобы российских троллей.
Получается, что своими твитами на английском в американской соцсети русские сломали демократию и украли самые честные и справедливые выборы на земле. И сейчас эти охотники за голосами на свободе — значит, они могут приехать еще.
На слушаниях в сенате о глобальных угрозах руководители спецслужб в один голос кричат: Россия снова будет вмешиваться в наши выборы. Демократы уже просят миллиард долларов только на этот год для защиты от Москвы.
Дэн Коутс, глава Национальной разведки США: «Не должно быть никаких сомнений в том, что предыдущие попытки вмешательства Россия считает успешными и рассматривает предстоящие промежуточные выборы в США как еще одну возможность для новой операции».
Роб Джойс, специальный помощник президента США по кибербезопасности: «Самыми опасными мы считаем „большую четверку“ — Россию, Китай, Иран и Северную Корею. Они используют кибероружие безответственно, на государственном уровне и негативно влияют на наши компании и инфраструктуру».
В Вашингтоне пока ведут речь только о новых санкциях. Но обвинение в кибератаке — это теперь и удобный повод для начала боевых действий. Ядерная доктрина США уже предусматривает военный ответ на такие угрозы.
Подробности — в репортаже.
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