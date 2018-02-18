Патриоты с нацистским душком: зачем в Прибалтике героизируют преступников

Литовские националисты заявляют о себе шествиями, митингами, кострами и радикальными лозунгами в духе «Литва для литовцев».

Как сообщает корреспондент НТВ Валерия Алёхина, радикалы ходят с факелами по тем самым улицам, по которым фашисты водили на массовые расстрелы евреев. Они выкрикивают те же лозунги, с которыми прибалты встречали армию Гитлера в 1941 году. Как это было в Риге: с аплодисментами и цветами.



В Латвии вообще с недавних пор легионеров СС официально признали борцами за независимость республики, дали льготы такие же, как у ветеранов Второй мировой. И вывели на марши. Пособникам нацистов теперь почет и уважение.



Иосиф Корен, сопредседатель антифашистского комитета Латвии: «Это не протестное что-то, они убеждены, их убедили, их этому научили, что эсэсовцы воевали за свободу и независимость Латвии. И вот эти мальчики, они идут и кричат: „За латышскую Латвию!“».



Уже среди кумиров современных патриотов той же Литвы: Йонас Норейка — пособник нацистов, руководил уничтожением евреев в Шяуляйском гетто, Адольфас Раманаускас Ванагас — командир «лесных братьев». Тем, у кого руки были по локоть в крови, ставят памятники, называют их именами улицы.



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