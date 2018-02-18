В полиции объяснили, почему дети играли рядом с телом в Екатеринбурге

В Сети обсуждают страшное видео из Екатеринбурга. На кадрах видно, как дети играют возле тела мужчины, завернутого в мешок.
Видеозапись была сделана на улице в Екатеринбурге. На кадрах запечатлено, как группа детей стоит возле лежащего на снегу погибшего мужчины, выпавшего из окна. Дети находились всего в метре от завернутого в мешок тела и активно обменивались комментариями. На записи слышно, как один из них крикнул: «А еще ногу видно!».
По сообщениям очевидцев, дети играли рядом с телом несколько часов. В полиции объяснили, почему возникла такая ситуация. Как выяснилось, организовать вывоз тела должны были родственники погибшего, передает РИА Новости.
Валерий Горелых, представитель ГУ МВД по Свердловской области: «Полиция занимается организацией вывоза тела человека, погибшего в результате проявлений криминала или несчастного случая, на судебно-медицинскую экспертизу только в том случае, если личность скончавшегося не установлена. Во всех других случаях этим должны заниматься родные и близкие умершего человека».
Горелых уточнил, что в данном случае направление на исследование вручили дочери гражданской супруги погибшего. По его словам, полицейские пытались отогнать детей от тела, но те не реагировали на просьбы правоохранителей. Стражи порядка не стали прибегать к другим мерам воздействия, поскольку это могло привести к негативным последствиям. Горелых также добавил, что, если у граждан есть конкретные претензии к полицейским, они имеют право обратиться в прокуратуру с жалобами.
По сообщениям очевидцев, дети играли рядом с телом несколько часов. В полиции объяснили, почему возникла такая ситуация. Как выяснилось, организовать вывоз тела должны были родственники погибшего, передает РИА Новости.
Валерий Горелых, представитель ГУ МВД по Свердловской области: «Полиция занимается организацией вывоза тела человека, погибшего в результате проявлений криминала или несчастного случая, на судебно-медицинскую экспертизу только в том случае, если личность скончавшегося не установлена. Во всех других случаях этим должны заниматься родные и близкие умершего человека».
Горелых уточнил, что в данном случае направление на исследование вручили дочери гражданской супруги погибшего. По его словам, полицейские пытались отогнать детей от тела, но те не реагировали на просьбы правоохранителей. Стражи порядка не стали прибегать к другим мерам воздействия, поскольку это могло привести к негативным последствиям. Горелых также добавил, что, если у граждан есть конкретные претензии к полицейским, они имеют право обратиться в прокуратуру с жалобами.
Комментарии