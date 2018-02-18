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    Тысячи москвичей песнями и плясками отметили Масленицу в «Коломенском». Масленица, Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТысячи москвичей песнями и плясками отметили Масленицу в «Коломенском»

    Тысячи москвичей песнями и плясками отметили Масленицу в «Коломенском»

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    Тысячи москвичей песнями и плясками отметили Масленицу в «Коломенском»

    Тысячи москвичей песнями и плясками отметили Масленицу в «Коломенском»

      В столичном музее-заповеднике «Коломенское» весь день водили хороводы, пели частушки и участвовали в старинных русских забавах. Те, кто уже наелся блинов, сжигали калории, катаясь на коньках и тюбингах. Кульминацией праздника стало сжигание соломенного чучела, символа зимы.

      В пресс-службе «Коломенского» рассказали, что такого ажиотажа, как сегодня, не было никогда. Несколько тысяч человек пришли, чтобы посмотреть на кульминацию Масленицы. Чучело сожгли ровно в 16:00, сообщает корреспондент НТВ Алексей Прокин.

      До этого люди водили хороводы, пели песни, танцевали, общались друг с другом. Традиции возрождаются. И люди хотят их возрождать, рассказывают друг другу про Масленичную неделю, про так называемый заигрыш, когда молодые люди знакомятся с невестами. Ну и кто же не ходил на тещины блины и золовкины посиделки?

      Надежда Петрикевич: «Празднуем всю неделю, ходим в гости и приглашаем в гости, а сегодня с утра прощаем всех».





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