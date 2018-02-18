Тысячи москвичей песнями и плясками отметили Масленицу в «Коломенском»

В столичном
музее-заповеднике «Коломенское» весь день водили хороводы, пели частушки и участвовали в старинных русских забавах. Те, кто уже наелся блинов, сжигали калории, катаясь на коньках и тюбингах. Кульминацией праздника стало сжигание соломенного чучела, символа зимы.
В пресс-службе «Коломенского» рассказали, что такого ажиотажа, как сегодня, не было никогда. Несколько тысяч человек пришли, чтобы посмотреть на кульминацию Масленицы. Чучело сожгли ровно в 16:00, сообщает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
До этого люди водили хороводы, пели песни, танцевали, общались друг с другом. Традиции возрождаются. И люди хотят их возрождать, рассказывают друг другу про Масленичную неделю, про так называемый заигрыш, когда молодые люди знакомятся с невестами. Ну и кто же не ходил на тещины блины и золовкины посиделки?
Надежда Петрикевич: «Празднуем всю неделю, ходим в гости и приглашаем в гости, а сегодня с утра прощаем всех».
Скандальное сожжение храма из веток: мнения и яркие кадры
До этого люди водили хороводы, пели песни, танцевали, общались друг с другом. Традиции возрождаются. И люди хотят их возрождать, рассказывают друг другу про Масленичную неделю, про так называемый заигрыш, когда молодые люди знакомятся с невестами. Ну и кто же не ходил на тещины блины и золовкины посиделки?
Надежда Петрикевич: «Празднуем всю неделю, ходим в гости и приглашаем в гости, а сегодня с утра прощаем всех».
Скандальное сожжение храма из веток: мнения и яркие кадры
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