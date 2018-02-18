Сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко в Черновцах

В нескольких городах Украины сегодня сторонники Михаила Саакашвили вышли на акции против Петра Порошенко. В Черновцах демонстранты сожгли чучело украинского лидера.
Акция сторонников Саакашвили прошла в Черновцах на центральной площади, передает РИА Новости. В ней участвовали около 500 человек. В ходе митинга они сожгли чучело Петра Порошенко. Таким образом активисты решили выразить недовольство властью и, в частности, работой президента.
Чучело в костюме с изображением лица Порошенко под сине-белым зонтиком и с символикой «Партией регионов» сожгли под аплодисменты участников митинга.
Акции против Порошенко также прошли в Киеве, Харькове и Хмельницком. Активисты призывали к импичменту нынешнего президента Украины.
Сам Саакашвили 12 февраля был выслан с территории Украины, но на пресс-конференции в Польше заявил о намерении продолжить борьбу. Между тем тайный покровитель Михаила Саакашвили рассказал НТВ о его скрытых мотивах.
Чучело в костюме с изображением лица Порошенко под сине-белым зонтиком и с символикой «Партией регионов» сожгли под аплодисменты участников митинга.
Акции против Порошенко также прошли в Киеве, Харькове и Хмельницком. Активисты призывали к импичменту нынешнего президента Украины.
Сам Саакашвили 12 февраля был выслан с территории Украины, но на пресс-конференции в Польше заявил о намерении продолжить борьбу. Между тем тайный покровитель Михаила Саакашвили рассказал НТВ о его скрытых мотивах.
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