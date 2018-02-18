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    Сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко в Черновцах

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    • Фото: unian.net
    Сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко в Черновцах

    Сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко в Черновцах

    Сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко в Черновцах
  • Фото: unian.net

    • В нескольких городах Украины сегодня сторонники Михаила Саакашвили вышли на акции против Петра Порошенко. В Черновцах демонстранты сожгли чучело украинского лидера.

    Акция сторонников Саакашвили прошла в Черновцах на центральной площади, передает РИА Новости. В ней участвовали около 500 человек. В ходе митинга они сожгли чучело Петра Порошенко. Таким образом активисты решили выразить недовольство властью и, в частности, работой президента.

    Чучело в костюме с изображением лица Порошенко под сине-белым зонтиком и с символикой «Партией регионов» сожгли под аплодисменты участников митинга.

    Акции против Порошенко также прошли в Киеве, Харькове и Хмельницком. Активисты призывали к импичменту нынешнего президента Украины.

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