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    Лукашенко возмутился решением судей на Олимпиаде

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    Лукашенко возмутился решением судей на Олимпиаде

    Лукашенко возмутился решением судей на Олимпиаде

    Белорусского фристайлиста Антона Кушнира засудили на Олимпиаде в Пхёнчхане. С таким обвинением в адрес коллегии, состоявшей в том числе из представителей России, Китая и Швейцарии, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Александр Лукашенко: «Они просто, откровенно вам скажу, как человек, немного в этом разбирающийся, выкинули главного конкурента из финала. Все эти судьи протащили в финал своих спортсменов».

    По его словам, Кушнира якобы попробовали выкинуть в первой попытке квалификации, «а во второй им просто ничего не оставалось, как сделать его седьмым, потому что шестеро проходили».

    Лукашенко заявил, что еще может понять судейство швейцарцев, однако решение китайцев у него вызвало вопросы, передает БЕЛТА.

    Александр Лукашенко: «И отказываюсь вообще понимать наших старших братьев — россиян. Ну, прошел Буров, надо второго россиянина затащить. Ценой белоруса?! Зачем?»

    Ранее Антон Кушнир не смог пройти квалификацию турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Ему не хватило 0,45 балла. В результате Белоруссия направила протест главе МОК относительно судейства.

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